來自愛爾蘭的一班女交換生,上週六凌晨在柏克萊加大的Clark Kerr校園附近,遭4名女匪徒持槍打劫。

受害的一班女交換生當日凌晨4時在Etna街步行,在轉入Parker街時,一輛汽車駛近其中兩名女交換生,4名女賊匪步出車外,圍著二人,持槍要求女交換生交出財物。

女賊匪搶走其中一人的背包,之後登上汽車逃走。

受害女交換生在事故中沒有受傷,女賊匪則仍然在逃。

