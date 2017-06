By

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大有女學生報案說,上星期四晚在附近宿舍被人性侵犯。

警方表示,女事主認識做案的人,目前仍然調查案件,警方也提醒大家,如果不幸遭性侵而想報案的話,盡量不要洗澡,或是清洗遇襲時穿著的衣服,以保留證據。

警方又指,超過八成的性侵及強姦案之中,九成受害人都表示是認識的人做案。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。