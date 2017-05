By

【KTSF 陳嘉琪報導】

根據財經雜誌福布斯公布的最新排名,位於東灣的柏克萊加大連續兩年獲選為全美最有價值大學的首位。

福布斯以究竟哪ㄧ間學府最值得投資為研究目的,並以6大範疇進行評估,當中包括學校質素、畢業校友的收入,學生債務的中位數、學生如期畢業的比率、學生退學風險等作出評估。

福布斯在全美共300間大學中選出首位是柏克萊加大,洛杉磯加大排名第二,南灣著名學府史丹福大學就排名第7。

福布斯指出,相信ㄧ些在東北地區的私立大學已經失去以往的優勢,不能夠壟斷這項排名,十大最有價值的大學中,6間來自西岸。

