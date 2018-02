Uber被控盜取Waymo無人駕駛車技術 週五庭外和解

By

【KTSF 張麗月報導】

網的Uber涉嫌盜取Google旗下研發無人車技術的Waymo公司商業秘密資料案件,雙方達成和解,Uber同意支付賠償。

事件的起因是,Google的無人駕駛汽車研發部門Waymo其中一名前任工程師,在未轉職到Uber之前,涉嫌下載了一些無人車技術資料,後來他自己成立一間新公司,這間其後被Uber收購,無形中將有關的技術轉移。

因此Waymo告上聯邦法庭,指控這名前任工程師與Uber串謀,涉嫌盜取商業技術資料,要求賠償。

經過連日來的審訊,法官週五早上突然宣布雙方達成和解,消息透露,Uber同意不再使用Waymo的技術,以及願意支付目當於2.5億元的股票給Waymo的母公司Alphabet。

Uber市值約有720億元,現時還未上市。

Waymo發表聲明說,必須確保每間公司研發自己的科技,當中包括確保Waymo的機密資訊不會融入Uber的硬件和軟件。

Uber總裁就表示,不相信有任何商業秘密轉移,但不能抹去過往的事,今後唯有汲取教訓。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。