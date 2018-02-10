Uber被控盜取Waymo無人駕駛車技術 週五庭外和解

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【KTSF 張麗月報導】

網的Uber涉嫌盜取Google旗下研發無人車技術的Waymo公司商業秘密資料案件，雙方達成和解，Uber同意支付賠償。

事件的起因是，Google的無人駕駛汽車研發部門Waymo其中一名前任工程師，在未轉職到Uber之前，涉嫌下載了一些無人車技術資料，後來他自己成立一間新公司，這間其後被Uber收購，無形中將有關的技術轉移。

因此Waymo告上聯邦法庭，指控這名前任工程師與Uber串謀，涉嫌盜取商業技術資料，要求賠償。

經過連日來的審訊，法官週五早上突然宣布雙方達成和解，消息透露，Uber同意不再使用Waymo的技術，以及願意支付目當於2.5億元的股票給Waymo的母公司Alphabet。

Uber市值約有720億元，現時還未上市。

Waymo發表聲明說，必須確保每間公司研發自己的科技，當中包括確保Waymo的機密資訊不會融入Uber的硬件和軟件。

Uber總裁就表示，不相信有任何商業秘密轉移，但不能抹去過往的事，今後唯有汲取教訓。

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