Uber加強對司機背景審查 保障乘客安全

【KTSF 張麗月報導】

網的Uber為了確保乘客安全而實施新政策,規定在美國的所有Uber司機,每年都要接受刑事背景審查。

Uber週四宣佈計劃推行一連串措施,確保乘客安全,當中包括在未來幾個星期開始,規定在美國的所有Uber司機,每年都必須接受刑事背景審查,但毋需做FBI的指紋背景審查。

同時,Uber又聘用一間公司,也在未來幾個星期開始,專門監察Uber司機有無刑事拘留紀錄。

其他的安全功能也包括,在Uber的app裡面,乘客可以在緊急情況下打911報警,以及與乘客的親友聯繫,知道乘客坐車時的所在地點。

這個app的功能預計在幾星期後首先在美國推出,然後推展到其他國家。

在2009年開始營運的Uber收到各種的投訴,並面對有關司機涉嫌性侵犯乘客的訴訟。

去年Uber被科羅拉多州政府罰款接近900萬元,指Uber容許有嚴重刑事案底,或有交通違規的司機工作。

當地的公共事業機構發現,在科州有近60人雖然有刑事前科或交通嚴重違規,包括醉酒駕駛等紀錄,但Uber都准他們開車接客。

Uber現時在全球每天開車高達1,500萬架次。

