英國倫敦市運輸局決定,不會更新電召汽車手機應用程式Uber於當地的營運牌照,現有牌照將於本月底到期。

當局指Uber未能顯示到其營運模式及職業操守原則,能有效保障公眾安全及保護客戶資料,不符合當局發牌條件,故決定不會向Uber發出新牌照。

公司則不服決定,認為Uber一直做好各樣工作,保障乘客安全,表明會提出上訴。倫敦市長簡世德支持這個決定,認為市內的士服務商必須合法地營運。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。