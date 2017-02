Uber女工程師報稱遭上司性騷擾 執行長下令撤查

By

【KTSF 林佩樺報導】

一名前Uber女工程師在網上發布文章,指控在其任職矽谷科技公司Uber忍受不只一次的性騷擾,向人資處回報後,不是遭到忽視,就是受到主管的報復,此事件短時間內引起大眾譁然,Uber執行長下令成立調查小組,由前司法部長指揮調查。

Susan Fowler Rigetti週日在部落格上發文,回憶於Uber工作一年的”詭異經驗”,她在文章中指出 ,收到上司性邀約簡訊,將簡訊拍照轉交給公司人資部門,人資部門卻以沒有前科,並且工作表現出色為由,只給了該名上司一個警告。

接觸更多公司內的女職員後,發現這名上司也對其他人下過手,而她自己因為頻繁的向人事部舉報,遭主管威脅要將她解雇。

她指出,這種對女性極度不友善的工作環境,部門女員工比例只佔3%,不是辭職就是轉組。

此文在網路上引起譁然後,執行長Travis Kalanick宣布,公司近日開始將針對工作環境展開一系列緊急獨立調查,調查行動由在奧巴馬任內擔任司法部長的Eric Holder指揮坐鎮,公司會有數名高階女主管參與協助調查,包括Huffington Post創辦人、同時也是Uber董事的Arianna Huffington,將會與員工一對一談話。

Kalanick指出,Uber工程部門有15.1%為女性,Facebook 17%,Google 18%,而Twitter只有10%。

