【KTSF 歐志洲報導】

針對舊金山稅務員辦公室要運客公司Uber提供司機名單,以讓市府要求這些司機註冊與索取商務執照,Uber對舊金山市府提出起訴。

舊金山稅務員辦公室在2月取得法庭許可,傳喚Uber必須提供司機名單,市府將要求這些司機索取商務營運准證,以便市府課稅。

Uber本週一向舊金山高等法院提出訴訟,表示提供司機的名字和地址超出了稅務員的權利,也侵犯了司機的隱私,因為市府計劃將司機的名單登上網頁。

市府表示,已經向大約6萬名司機寄出登記通知,而有2萬名司機已經登記,另外有15,000 名司機則宣稱基於一些理由而不需登記。

