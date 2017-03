By

【KTSF 崔凱橋報導】

加州車輛管理局(DMV)週三正式向網的Uber發出無人駕駛測試許可證。

Uber獲發的許可證,容許在公路上投放2架無人駕駛汽車作測試,此外,監管局亦批准48人坐在呔盤後方,當汽車失靈時,他們可以即時人手操作汽車。

較早前,Uber因為在沒有許可證的情況下,在舊金山的道路上進行測試,而被DMV阻撓,雖然現時獲得批准,但測試車輛的數目比去年12月的16輛車少。

Uber發言人表示,將會繼續測試項目,但不知無人駕駛汽車會於甚麼時候重返公路,而測試期間亦不會接載乘客。

獲得批准後,Uber正式成為加州第26間擁有無人駕駛汽車測試許可證的企業。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。