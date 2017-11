By

【KTSF 江良慧報導】

網的Uber週二承認,公司曾經被黑客入侵,有5,700萬名顧客和司機的個人資料被盜,Uber更向黑客支付贖金,以隱瞞有關的網上攻擊。

根據Bloomberg新聞網的報導,Uber在去年10月遭黑客入侵,黑客偷走全球5000萬個Uber用戶,以及700萬名司機的姓名、住址、手機號碼和電郵等資料,但就不包括社安號碼、信用卡和銀行賬戶號碼。

報導指Uber在一個月後發現資料被盜,但就沒有通報監管部門或者受影響人士,而是屈服於黑客勒索,支付10萬元讓黑客刪除所有被盜資料。

Uber高層承認當時處理不當,承諾日後會作出更改。

