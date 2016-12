By

【KTSF 陳捷報導】

由於加州車輛管理局(DMV)的介入,網的Uber宣布,停止在加州所有無人駕駛汽車服務。

Uber發表聲明,停止在加州自動駕駛的服務,因為加州車輛管理局吊銷行車執照,目前正在尋找方案如何派遣這16輛自動駕駛車,與此同時,會更努力發展一個能夠在加州執行的可行方案。

Uber稍早曾發表聲明,說他們不必申請許可證,原因是他們的汽車並非全自動,前座必須有司機監控,但第一天試行,就有一輛車被拍到闖紅燈。

