網的Uber週一宣布投資在總部位於聖馬刁市的電動滑板車公司Lime,未來民眾可以在Uber手機應用程式上使用Lime的服務。

Uber和Lime週一公佈雙方的合作,但沒有公開Uber對Lime的投資規模。

根據《紐約時報》的報導,Lime只表示接受了Uber一筆可觀的投資,並和Uber合作。

未來民眾可以在Uber手機應用程式上使用Lime電動滑板車的服務,在Lime的滑板車上也會見到Uber的標識。

Uber在今年較早時以類似的方式,用2億美元收購電動單車公司Jump。

