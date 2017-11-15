Uber司機涉多宗性侵案 兩女提集體訴訟告Uber

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【KTSF 黃恩光報導】

兩名匿名女子週二對網的公司龍頭Uber提出集體訴訟，指出近年涉及Uber司機性侵犯和性騷擾女乘客的個案大幅上升，訴訟指控Uber為利益，沒有做好對司機的背景審查。

兩名沒有公開身份的女原告人，分別來自加州和佛羅里達州，兩人都表示曾經受到Uber司機性侵犯。

原告人代表有類似經歷的Uber乘客，在舊金山的北加州聯邦法庭提出集體訴訟，在58頁長的訴訟書中指出，從2010年Uber公司成立以來，有過千名女乘客在乘搭Uber時，曾遭遇過性侵、強姦或性騷擾。

幾星期前，在社交網上發起的#MeToo 運動當中，都有多名受害女性講述曾被Uber司機性侵的經歷。

訴訟指出，Uber本應竭力作出改善，例如對司機進行嚴格的背景審查，以及監察司機行為，但是訴訟指出，公司在過去7年為節省開支，沒有對新司機做全面的背景審查，或監察旗下司機的不當及暴力行為，導致女乘客面對被性侵或強姦的高風險，原告人要求Uber立即採取行動，減低暴力案發生。

Uber公司發言人回應表示，週二剛收到訴訟文件，表示重視有關的指控，會慎重處理。

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