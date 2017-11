Uber司機涉多宗性侵案 兩女提集體訴訟告Uber

By

【KTSF 黃恩光報導】

兩名匿名女子週二對網的公司龍頭Uber提出集體訴訟,指出近年涉及Uber司機性侵犯和性騷擾女乘客的個案大幅上升,訴訟指控Uber為利益,沒有做好對司機的背景審查。

兩名沒有公開身份的女原告人,分別來自加州和佛羅里達州,兩人都表示曾經受到Uber司機性侵犯。

原告人代表有類似經歷的Uber乘客,在舊金山的北加州聯邦法庭提出集體訴訟,在58頁長的訴訟書中指出,從2010年Uber公司成立以來,有過千名女乘客在乘搭Uber時,曾遭遇過性侵、強姦或性騷擾。

幾星期前,在社交網上發起的#MeToo 運動當中,都有多名受害女性講述曾被Uber司機性侵的經歷。

訴訟指出,Uber本應竭力作出改善,例如對司機進行嚴格的背景審查,以及監察司機行為,但是訴訟指出,公司在過去7年為節省開支,沒有對新司機做全面的背景審查,或監察旗下司機的不當及暴力行為,導致女乘客面對被性侵或強姦的高風險,原告人要求Uber立即採取行動,減低暴力案發生。

Uber公司發言人回應表示,週二剛收到訴訟文件,表示重視有關的指控,會慎重處理。

