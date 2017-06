By

【KTSF 吳倩妤報導】

網的公司Uber因為收到超過200宗包括性騷擾案在內的投訴,週二宣布解僱20名員工。

有報導指,Uber目前正在調查215宗投訴,都是反映公司企業文化惡劣,存在性騷擾、歧視、非專業行為及霸凌等問題,而且受害員工投訴後,公司一直置之不理。

公司執行長Travis Kalanick已聘請包括前聯邦司法部長Eric Holder名下的法律事務所,調查這些投訴案,並於上週提交調查結果,現階段有100宗無需採取任何行動,57宗仍在調查中,還有31人正接受培訓及輔導。

Uber則沒有透露20名被解僱員工的名單,不過Uber最近有多名高管離職,包括主席、財務副總裁等,已引發外界關注。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。