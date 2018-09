涉隱瞞黑客入侵事件 Uber同意付1.48億和解訴訟（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州司法部長Xavier Becerra宣佈,網的公司Uber與當局達成協議,同意為兩年前發生的資料外洩並隱瞞事件支付1.48億元罰款。

Becerra及舊金山地檢官George Gascon聯合召開記者會宣佈這一消息,Becerra稱,2016年 Uber遭黑客入侵,全球共有5,700萬Uber司機及乘客個人資料外洩,當中全美有60萬名Uber司機的個人資料被盜,包括姓名、駕照號碼、電郵地址和手機號碼,事後Uber不但沒有公開事件,還付錢給黑客。

Becerra說:”Uber支付黑客10萬元,讓他們不要公開事件,Uber在事發後一年,也沒有告知執法機構及公眾,直到2017年11月,最後由Uber董事會內部調查才揭發事件。”

Becerra表示,Uber日前與司法機構達成協議,同意為此事件支付1.48億元罰款,加州從中分得2,600萬元,將用作保護客戶隱私的執法經費。

此外,Uber也要改變企業文化,同時提供熱線服務,或用其他方法監督公司管理,並提供詳細完整的資料保安計劃,指派專責行政官員定期向Uber董事會報告。

Uber首席法律官在書面聲明中表示,贏取全球消費者及規管者信心不是件容易事,公司會繼續採取行動,並與全球各地政府合作,致力保障消費者個人資料的安全。

