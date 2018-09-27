涉隱瞞黑客入侵事件 Uber同意付1.48億和解訴訟（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

加州司法部長Xavier Becerra宣佈，網的公司Uber與當局達成協議，同意為兩年前發生的資料外洩並隱瞞事件支付1.48億元罰款。

Becerra及舊金山地檢官George Gascon聯合召開記者會宣佈這一消息，Becerra稱，2016年 Uber遭黑客入侵，全球共有5,700萬Uber司機及乘客個人資料外洩，當中全美有60萬名Uber司機的個人資料被盜，包括姓名、駕照號碼、電郵地址和手機號碼，事後Uber不但沒有公開事件，還付錢給黑客。

Becerra說：”Uber支付黑客10萬元，讓他們不要公開事件，Uber在事發後一年，也沒有告知執法機構及公眾，直到2017年11月，最後由Uber董事會內部調查才揭發事件。”

Becerra表示，Uber日前與司法機構達成協議，同意為此事件支付1.48億元罰款，加州從中分得2,600萬元，將用作保護客戶隱私的執法經費。

此外，Uber也要改變企業文化，同時提供熱線服務，或用其他方法監督公司管理，並提供詳細完整的資料保安計劃，指派專責行政官員定期向Uber董事會報告。

Uber首席法律官在書面聲明中表示，贏取全球消費者及規管者信心不是件容易事，公司會繼續採取行動，並與全球各地政府合作，致力保障消費者個人資料的安全。

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