【KTSF 張麗月報導】

網的Uber總裁Travis Kalanick週二向員工發出的電郵,透露自己會無限期休假,以哀悼最近逝世的母親。

受性騷擾和種族歧視指控的Uber,董事會決定接納前聯邦司法部長Eric Holder的調查報告所提供的47項建議,包括更嚴格監管Uber來改革公司的文化。

另外,Kalanick的得力助手,業務部資深副總裁Emil Michael也請辭。

近月來,Uber多名高層人員,包括市場推廣,工程部等主管已先後離職,暫時顯得群龍無首。

以舊金山為基地的Uber,顛覆了傳統的士行業,成為全球最高市值,接近有700億元的初創公司。

