【KTSF 崔凱橋報導】

受到多月來的醜聞影響,網的Uber創辦人兼行政總裁Travis Kalanick週二應5名主要投資者要求宣布辭職。

根據紐約時報報導,在週二舉行的股東大會中,Uber的5大股東發信要求Kalanick辭職,並要Uber進行高層改組。

Kalanick用了接近4小時討論後,決定接受提議,辭去行政總裁一職。

Kalanick隨後發表聲明表示,如今面臨人生中最難受的時刻,他願意接受投資者的要求,離開Uber職務,讓Uber 能繼續發展,而不用陷入另一場鬥爭。

Kalanick 離職後,董事會將尋覓適合人選,填補包括行政總裁和財務總監等多個高層職位,並補上兩名獨立董事對公司進行更有效的監督。

