網的Uber最新計劃,將允許乘客通過手機app給司機付小費,據悉Uber的競爭對手Lyft早就開始這樣做。

Uber表示,將會讓司機拿小費,這是過去Uber強烈反對的做法。

由於近來受到一系列性騷擾舉報和行政人員離職的危機,Uber希望 實現一項名為”180天的改變”的計劃,務求在未來6個月業務情況有所改善,小費是其中一項。

本週小費功能將在幾個城市試行,包括西雅圖、明尼阿波利斯以及休斯敦,至7月底推廣到全國各地。

