By

【i-CABLE】

阿富汗南部坎大哈一幢政府大樓遭受炸彈襲擊,最少13人死亡,十多人受傷。死者除了當地高官,還包括多名阿聯酋外交官。

遇襲的省長辦公大樓外牆熏黑,玻璃窗碎裂,滿地瓦礫。當地周二晩上,藏在大樓內一張沙發下的炸彈突然爆炸。

死者之中的5名阿聯酋外交官,正在阿富汗協助興建孤兒園等項目。阿聯酋駐阿富汗大使、坎大哈警察總長等人亦告受傷,暫未有組織承認施襲。

同日,塔利班承認在首都喀布爾的議會附近,及南部赫爾曼德省發動炸彈襲擊,合共導致逾百人死傷。

