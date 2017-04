聯邦政府收緊審查H1-B工作簽證申請 杜絕濫用（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦勞工部週三發表聲明,將更加嚴格審查H-1B工作簽證的申請,以杜絕一些公司濫用H-1B簽證來僱傭外國專業人士。

移民局每年將H-1B簽證的數額限制在85,000個,特朗普總統聲稱,有公司濫用這種簽證,來僱傭薪水比較低的外籍人士,壓低美國人的工資。

勞工部週三發表聲明,表示有些公司寧可請外籍人士,甚至利用H-1B簽證來取代美國職員。

在舊金山為矽谷,包括德州和東岸城市辦H1B 簽證的Gordon法律集團表示,是有一些公司僱傭一些外籍人士,擔任如程序設計員的工作,但是有更多的高科技公司確實是要以高薪僱傭在國內找不到的人才,不少人的薪水都超過6位數。

移民律師Gali Schaham Gordon說:”他們申請H-1B,並非因為有便宜可佔,而是要找最有能力的職員,我們處理很多碩士、很多在美留學生,甚至是博士的申請,他們利用H-1B從事真正有創意的傑作,對國家是好事。”

Gordon補充說,更加嚴厲的政策,對一些為職員申請H-1B簽證的公司並不公平,因為他們在付給職員的薪水之外,還必須繳付各種申請費用,之前已取得的簽證在今年續期,可能會面對更加嚴峻的審理,可能不獲得批准 ,這不但影響目前持有H-1B簽證的人,也會使得矽谷公司更難尋找人才 ,並且還得花上更大的費用。

至於當局新設的電郵地址讓人們舉報濫用H1B 簽證的公司,律師認為這反而可能會被某些人濫用。

Gordon說:”會有一些不滿的前職員濫用這途徑來申訴,不論濫用的指控是否屬實。”

