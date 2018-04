中美貿易紛爭持續 雙方再互相警告會反擊

中美貿易紛爭持續,中國向美國過百項產品加徵關稅後,美國表示已經準備好還擊。中方警告若果美國再公布有關知識產權的301調查徵稅清單,中方會以同樣規模和金額的力度反擊。

商務部日前宣布,向過百項美國進口產品加徵15%至25%關稅,主要是農產品。

中國駐美大使崔天凱說,這只是針對美方引用《貿易擴張法》232條款,以國安理由向進口鋼及鋁開徵關稅,不排除稍後針對美方引用《貿易法》301條款開徵懲罰關稅,有進一步回應。

崔天凱又說,中方已不斷完善知識產權保護制度,願意與相關國家調查。

中國外長王毅表示,國際形勢正發生複雜變化,一方面開放合作、變革創新,另一方面,面臨封閉對抗、因循守舊的風險,雖然貿易保護主義抬頭,但中國會堅持開放政策。

美國白宮就說,特朗普總統只是兌現承諾,不想美國工人再被人佔便宜,亦不想美國的知識財產遭掠奪,正致力向中方爭取好的貿易協議,但亦準備好反擊。

白宮又指中國對鋼鐵的補貼,還有產能過剩是問題根源,中國不應針對公平貿易的美國出口貨品,而是要停止中方不公平的貿易行為,以免損害美國的國家安全及扭曲全球市場。

貿易戰的陰影引發投資者憂慮、股市波動,有投資顧問就認為貿易制裁的力度不大,市場擔心前景不明朗,但股市的反應似乎過敏。

