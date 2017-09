全美慈濟志工走上街頭 為颶風Harvey災民募款（視頻）

By

【KTSF】

全美國的慈濟基金會志工,在勞工節週末走上街頭,為颶風Harvey受災戶募款。

勞工節長週末,灣區的慈濟基金會志工不畏艷陽天,在各大華人超市門口募款,9歲的Zion Liu跟母親拿了錢,投入捐款箱。

Zion說:”他們需要幫忙,因為有颶風,那裡淹水,很多學校都遭殃。”

Zion的母親不願上鏡頭,她表示,這是教育孩子的最好機會,要教育孩子有愛心,社會上如果遇到災難,可以幫到人就盡量去幫。

慈濟人文學校舊金山分校校長吳圓娥說,上午有一個說西班牙話的媽媽捐了一點錢,小孩看到後也立刻跟進。

吳圓娥說:”我跟小朋友說,你要感謝你的媽媽,她很有愛心,小朋友跟媽媽也要了兩塊錢來捐錢,所以這是非常感人的,因為媽媽等於是做了一個榜樣,讓小朋知道愛心。”

慈濟基金會動員了全美國的義工,在這個勞工節長週末走上街頭募款,慈濟過去賑災的經驗,了解很多災民在逃離家園時,很多人身上並沒有現金,因此將對德州的災民發放現金。

慈濟志工黃淑雲說:”在50到70個超級市場來募款,因為那邊有30萬災民,慈濟希望能幫助到一萬戶災民,一戶600塊,慈濟希望在美國能夠募到600萬元。”

大家也可以到慈濟的網站捐款,網址是http://www.tzuchi.us,網上捐款或者支票捐款可以用來扣稅。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。