全美慈濟志工走上街頭 為颶風Harvey災民募款（視頻）

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全美國的慈濟基金會志工，在勞工節週末走上街頭，為颶風Harvey受災戶募款。

勞工節長週末，灣區的慈濟基金會志工不畏艷陽天，在各大華人超市門口募款，9歲的Zion Liu跟母親拿了錢，投入捐款箱。

Zion說：”他們需要幫忙，因為有颶風，那裡淹水，很多學校都遭殃。”

Zion的母親不願上鏡頭，她表示，這是教育孩子的最好機會，要教育孩子有愛心，社會上如果遇到災難，可以幫到人就盡量去幫。

慈濟人文學校舊金山分校校長吳圓娥說，上午有一個說西班牙話的媽媽捐了一點錢，小孩看到後也立刻跟進。

吳圓娥說：”我跟小朋友說，你要感謝你的媽媽，她很有愛心，小朋友跟媽媽也要了兩塊錢來捐錢，所以這是非常感人的，因為媽媽等於是做了一個榜樣，讓小朋知道愛心。”

慈濟基金會動員了全美國的義工，在這個勞工節長週末走上街頭募款，慈濟過去賑災的經驗，了解很多災民在逃離家園時，很多人身上並沒有現金，因此將對德州的災民發放現金。

慈濟志工黃淑雲說：”在50到70個超級市場來募款，因為那邊有30萬災民，慈濟希望能幫助到一萬戶災民，一戶600塊，慈濟希望在美國能夠募到600萬元。”

大家也可以到慈濟的網站捐款，網址是http://www.tzuchi.us，網上捐款或者支票捐款可以用來扣稅。

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