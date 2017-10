北灣慈濟基金會參加賑災 為災民提供伙食（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

北加州爆發多場山火,北灣Santa Rosa佛教慈濟基金會參加賑災,在大火第一天開始就為當地避難中心提供伙食。

切菜、將餡料攪拌、煮麵、熬湯,大約15名來自灣區各地的義工聚集在慈濟,在Santa Rosa 會所內的廚房準備熱餐。

自從大火第一天開始,來自灣區各地的慈濟義工就陸續到這裡幫忙煮飯,第一天送了300條春卷和一些素飯,第二天送了近兩百件三明治和蕃茄湯,週三煮素炒麵和湯。

佛教慈善基金會Santa Rosa 會所前負責人魏潔漪說:”在慈濟有很多救災的經驗,從救災的經驗我們都學習到,其實你給錢都沒有用,因為經常沒有物資,你肚子餓的時候,根本沒有辦法做任何事情,所以上人一直告訴我們說,到了救災現場,第一件事情先煮熱食、先給水。”

義工週三下午將炒麵送到紅十字會的避難中心,給當地的救災人員提供素食的選擇。

除此之外,慈濟也和這裡的一些非牟利機構合作,為不同的避難中心、警局和消防局提供熱食、床和棉被等。

慈濟目前也接受民眾的捐款,善款專款專用Santa Rosa 的慈濟會所,也接受可以做成熱食的物資,如米、油、醬油、冷凍蔬菜和春卷或春卷皮等,西式的義大利麵或醬也合適。

慈濟在Santa Rosa 的會所位於1615 Cleveland Avenue,民眾想要捐助物資,可以致電預約,電話:(707) 546-1945。



