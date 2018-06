By

【KTSF】

聯邦農業部宣布回收約3,120磅Tyson一款已上炸粉的急凍生雞柳,這批雞柳懷疑含有藍色和透明的塑膠。

農業部轄下的食物安全及檢查局指,這批急凍生雞柳於今年5月17號生產,一盒有12磅,批號為1378NLR02,製造廠編號為 “P-746″。

當局指這些雞柳供應給全國的餐廳食店,敦促購入這批生雞柳的餐廳將這批貨丟掉。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。