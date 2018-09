超強颱風山竹襲港 週末赴港旅客要注意甚麼（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

在香港,超強颱風山竹預計週末對廣東沿岸地區構成相當大威脅,週日天氣會明顯轉壞,買了機票在周末出發飛去香港及華南地區的市民,有什麼要留意呢?

根據香港天文台的預測,超強颱風山竹預計在週日最接近香港,並為當地帶來惡劣天氣,買了機票外遊的市民,會否受到影響呢?

根據當地報章的報導,香港多間航空公司嚴陣以待,有經營舊金山至香港直航服務的香港航空及國泰航空等,表示會免費為旅客改機票,並會在網站上公布最新的航班資訊。

國泰更指出,週末的航班很大機會出現延誤或取消,強烈建議旅客改期。

而聯合航空回覆本台查詢時指,公司正密切留意颱風的動向,至於會否免去改機票的費用,聯合航空指 仍在討論當中,很快會公布。

中華航空表示,暫未有航班受到影響,因為現階段公布飛機延誤或取消是言之過早,但只要是因天氣情況全面性航班受影響的話,華航會免費幫旅客改機票。

中華航空舊金山分公司總經理陳雅妮說:”在我們公司的部分的話,任何航班的異動,會提早在24小時之前會讓旅客知道,任何異動都會公布在我們公司的官網上。”

見聞旅遊東主邵旗謙(Ed Siu)說:”如果你買的價錢機位已沒有,要去買另一個級數的價錢,可能你要補差價,這樣航空公司會講明。”



邵旗謙提醒,航班的情況現時或者未能確定,但旅客可以做的是,重新計劃往後的行程。

邵旗謙說:”最重要是如果你準備了酒店,或者有繼續行程的話,你如何能夠將這個行程順利延遲,或者不會有任何損失,當然如果有旅遊保險,在保險方面可以幫到你去補償你的損失。”

