超強颱風山竹襲港 週末赴港旅客要注意甚麼（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在香港，超強颱風山竹預計週末對廣東沿岸地區構成相當大威脅，週日天氣會明顯轉壞，買了機票在周末出發飛去香港及華南地區的市民，有什麼要留意呢？

根據香港天文台的預測，超強颱風山竹預計在週日最接近香港，並為當地帶來惡劣天氣，買了機票外遊的市民，會否受到影響呢？

根據當地報章的報導，香港多間航空公司嚴陣以待，有經營舊金山至香港直航服務的香港航空及國泰航空等，表示會免費為旅客改機票，並會在網站上公布最新的航班資訊。

國泰更指出，週末的航班很大機會出現延誤或取消，強烈建議旅客改期。

而聯合航空回覆本台查詢時指，公司正密切留意颱風的動向，至於會否免去改機票的費用，聯合航空指 仍在討論當中，很快會公布。

中華航空表示，暫未有航班受到影響，因為現階段公布飛機延誤或取消是言之過早，但只要是因天氣情況全面性航班受影響的話，華航會免費幫旅客改機票。

中華航空舊金山分公司總經理陳雅妮說：”在我們公司的部分的話，任何航班的異動，會提早在24小時之前會讓旅客知道，任何異動都會公布在我們公司的官網上。”

不過有旅行社就指，免費改機票都有需要注意的地方。



見聞旅遊東主邵旗謙（Ed Siu）說：”如果你買的價錢機位已沒有，要去買另一個級數的價錢，可能你要補差價，這樣航空公司會講明。”



邵旗謙提醒，航班的情況現時或者未能確定，但旅客可以做的是，重新計劃往後的行程。

邵旗謙說：”最重要是如果你準備了酒店，或者有繼續行程的話，你如何能夠將這個行程順利延遲，或者不會有任何損失，當然如果有旅遊保險，在保險方面可以幫到你去補償你的損失。”

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