颱風艾雲尼致廣東多地暴雨成災 至少4人死

By

【i-CABLE】

暴雨成災,道路水浸,廣東近日就有人懷疑在街頭觸電死亡。

颱風”艾雲尼”令廣東多地暴雨成災,期間佛山、肇慶和廣州的街道發生多宗懷疑觸電意外,至少4人死亡。

最先傳出的一宗發生在上周五晚上7時許,兩母女倒臥在佛山禪城,一個巴士站的廣告燈牌前。二人搶救無效不治,消防在事發一個小時之後切斷區內所有巴士站的電源,並安排人手連夜排查。

肇慶鼎湖區中午亦發生類似意外,一個男子被發現漂浮在高壓電箱旁,全沒知覺,民警用警車和木棍將他拖離積水搶救,其後亦證實死亡。

事隔數小時,廣州白雲區機場路再多一單懷疑觸電的奪命意外,有目擊者指,該16歲的少年在過馬路時突然倒地。

死者父親在事故馬路附近發現一組電線設備,上面有明顯淤泥痕跡,他估計是漏電原因,醫院報告亦推斷死因為電擊傷。

但當地區委宣傳部稱,初步排除觸電可能,街道辦職員亦指死者倒地原因不明,水浸下,四周都是死亡陷阱。

佛山雅居樂屋苑的閉路電視拍到一個小女孩站在電燈柱旁,突然全身僵直,然後倒地,該女孩最終走出死門關。物業管理公司指,未知是否電燈漏電,事故原因仍調查中。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。