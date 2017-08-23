香港掛10號風球持續5小時 停車場水浸幾乎沒頂（視頻）

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香港多個臨海屋苑都感受到「天鴿」的威力，杏花邨停車場水浸幾乎到頂。10號風球持續5小時，當局至今收到8宗水浸、一宗山泥傾瀉報告。

近5年來第一個10號風球，來勢洶洶，港島東的杏花邨海旁大浪拍岸，一個接一個。記者準備做直播期間，遇到突如其來的大浪，都要立即撤離，遠離岸邊。水太多，海與行人路分不清界線。10號風球的威力有多強勁，別說步行，即使只是站著，要「紮馬步」才站得穩，加上海水不斷拍打上岸，在這裡都分不清哪些是雨水，哪些是海水。

走入屋苑變成河，水不斷湧入地庫停車場，原本 1.9 米的高度限制，現在成為水深指標，浸滿至停車場天花的閉路電視。有街坊稱這裡泊了20、30輛車，其中兩輛是他的。他的朋友早10分鐘到達，剛好趕及將車駛走。

同樣在東區的小西灣運動場，亦看到「天鴿」的威力，大量海水湧入，跑道、出入口，連外圍通道都浸滿泥水。另一個臨海屋苑海怡半島，海邊地磚凸起，海水由裂縫噴出來。

天文台是在凌晨5時20分發出8號東北烈風或暴風信號，不足3小時改發9號信號，1小時後再改掛10號風球，維持了5小時。

杏花邨的管理公司安排數輛大型泵車，工人用喉管抽走停車場的積水，清理超過6小時後，水位明顯下降，看到停車場內曾被淹沒的車露出車頂，以及散落的垃圾和雜物，泵水工作預料通宵進行。

下午消防處曾出動潛水拯救車，又派蛙人戒備，現場一度傳出有人被困失蹤，最後證實虛驚一場。

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