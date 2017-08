香港掛10號風球持續5小時 停車場水浸幾乎沒頂（視頻）

【i-CABLE】

香港多個臨海屋苑都感受到「天鴿」的威力,杏花邨停車場水浸幾乎到頂。10號風球持續5小時,當局至今收到8宗水浸、一宗山泥傾瀉報告。

近5年來第一個10號風球,來勢洶洶,港島東的杏花邨海旁大浪拍岸,一個接一個。記者準備做直播期間,遇到突如其來的大浪,都要立即撤離,遠離岸邊。水太多,海與行人路分不清界線。10號風球的威力有多強勁,別說步行,即使只是站著,要「紮馬步」才站得穩,加上海水不斷拍打上岸,在這裡都分不清哪些是雨水,哪些是海水。

走入屋苑變成河,水不斷湧入地庫停車場,原本 1.9 米的高度限制,現在成為水深指標,浸滿至停車場天花的閉路電視。有街坊稱這裡泊了20、30輛車,其中兩輛是他的。他的朋友早10分鐘到達,剛好趕及將車駛走。

同樣在東區的小西灣運動場,亦看到「天鴿」的威力,大量海水湧入,跑道、出入口,連外圍通道都浸滿泥水。另一個臨海屋苑海怡半島,海邊地磚凸起,海水由裂縫噴出來。

天文台是在凌晨5時20分發出8號東北烈風或暴風信號,不足3小時改發9號信號,1小時後再改掛10號風球,維持了5小時。

杏花邨的管理公司安排數輛大型泵車,工人用喉管抽走停車場的積水,清理超過6小時後,水位明顯下降,看到停車場內曾被淹沒的車露出車頂,以及散落的垃圾和雜物,泵水工作預料通宵進行。

下午消防處曾出動潛水拯救車,又派蛙人戒備,現場一度傳出有人被困失蹤,最後證實虛驚一場。

