金正男馬來西亞被毒殺案開審 兩女被告否認控罪

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩,同父異母兄長金正男,今年2月在馬來西亞被殺案開審,兩名女被告否認控罪,審訊預計歷時至少兩個月,罪成的話,可判處死刑。

兩名女疑犯身穿防彈衣,早上押解到馬來西亞高等法院應訊,25歲來自印尼的艾莎及28歲越南籍的段氏香,被控於今年2月在吉隆坡國際機場客運大樓使用神經毒劑殺害金正男。

當地傳媒取得控方開案陳詞,主控官提及案發前,兩名女被告在另外四名在逃北韓嫌疑人的指導下,在吉隆坡多個商場進行綵排,由此證明兩人同樣有殺人動機,兩名被告均否認控罪。

其中、艾莎的辯護律師表示,當事人年初受僱於兩名北韓男子,在吉隆坡不同地方作弄途人,事發當天以為只是「重施故技」,不知道對方是金正男,更不知道自己潑灑的是毒劑。

辯方又提出,為公平起見,控方應在起訴書中,列明4名在逃北韓男子的身分,4人於案發後隨即返回平壤,目前被國際刑警通緝。

案件預計審訊至少兩個月,控方計劃傳召40名證人,包括醫療專家,釐清金正男死因北韓至今未有證實死者身分,亦否認涉案批評大馬政府串通南韓等國誣蔑平壤。

事件觸發兩國互逐大使,北韓一度禁止馬來西亞大使館職員及家屬離境,最終大馬容許同樣涉案的北韓大使館二等秘書玄光聖及高麗航空職員金旭日回國換取國民安全。

