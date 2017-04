By

【i-CABLE】

廣西兩名女子,在地鐵上面上演現實版的街頭霸王。

一開局, 先拍拍塵熱身。看你拍,我也不落後拍兩下。拍塵也不夠,挖一下耳朵再彈到你身上。

動手也不夠過癮,進入起腳階段。格子上衣這位選手終於按捺不住,起來施展連環掌。

