男子東灣賣手機被槍殺 兩18歲青年疑涉案被捕

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紅木城一名男子上月到東灣San Leandro市與買家會面，打算出售其手提電話，結果慘遭劫殺，警方已拘捕兩名懷疑涉案的18歲青年，並落案起訴他們謀殺罪。

居住在San Leandro市的Marcus Fortune於上週四在該市被捕，他被指是案中開槍的疑犯，其同謀Jordan Patton則於11月19日在舊金山的住屋外被捕。

警方稱，Patton被捕後很快已被起訴，而Fortune則於週一被起訴兼提堂，二人被控於11月18日中午1時15分，在Bay Fair捷運站附近、東14街夾159大街的76加油站，槍殺32歲男子Daniel Carlos，後者當場死亡。

Carlos遇害前正待業中，但他之前曾在Tesla工作，死後遺下妻子和5歲女兒。

Carlos是透過”letgo”應用程式，相約兩名疑犯會面，打算出售一部新iPhone。

警方稱，這次會面其實是由Carlos的親友安排，該名親友也在現場，但在交易時他身處車中，而Carlos則在車外附近位置等候。

該名親友稱，當Carlos交出手提電話給兩名疑犯時，後者立即奔跑出加油站的停車場外，Carlos見狀追著二人，最後被其中一名疑犯槍殺。

在場有目擊證人見到疑犯登上一輛白色日產Maxima汽車，汽車沒有車牌，而附近有閉路電視也拍下該輛日產汽車。

警方再作調查後，很快鎖定Fortune和Patton是疑犯，並將二人拘捕，Patton被捕時，正在駕駛該輛日產汽車。

Patton被捕後對調查員稱，在11月18日當天，只有他駕駛該輛日產汽車，他否認Carlos遇害當天身處案發現場，也否認對案件知情。

不過，警方在日產汽車中起回被偷走的手提電話，顏色和型號與Carlos出售的iPhone相同。

而在警方拘捕Fortune時，在其家中起回一枝點4口徑半自動手槍和多發子彈，子彈的大小與案發現場檢獲的彈殼吻合。

Fortune已承認犯案，並稱原本計劃搶走手提電話後逃走，沒想到演變成這樣。

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