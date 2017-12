男子東灣賣手機被槍殺 兩18歲青年疑涉案被捕

By

【KTSF】

紅木城一名男子上月到東灣San Leandro市與買家會面,打算出售其手提電話,結果慘遭劫殺,警方已拘捕兩名懷疑涉案的18歲青年,並落案起訴他們謀殺罪。

居住在San Leandro市的Marcus Fortune於上週四在該市被捕,他被指是案中開槍的疑犯,其同謀Jordan Patton則於11月19日在舊金山的住屋外被捕。

警方稱,Patton被捕後很快已被起訴,而Fortune則於週一被起訴兼提堂,二人被控於11月18日中午1時15分,在Bay Fair捷運站附近、東14街夾159大街的76加油站,槍殺32歲男子Daniel Carlos,後者當場死亡。

Carlos遇害前正待業中,但他之前曾在Tesla工作,死後遺下妻子和5歲女兒。

Carlos是透過”letgo”應用程式,相約兩名疑犯會面,打算出售一部新iPhone。

警方稱,這次會面其實是由Carlos的親友安排,該名親友也在現場,但在交易時他身處車中,而Carlos則在車外附近位置等候。

該名親友稱,當Carlos交出手提電話給兩名疑犯時,後者立即奔跑出加油站的停車場外,Carlos見狀追著二人,最後被其中一名疑犯槍殺。

在場有目擊證人見到疑犯登上一輛白色日產Maxima汽車,汽車沒有車牌,而附近有閉路電視也拍下該輛日產汽車。

警方再作調查後,很快鎖定Fortune和Patton是疑犯,並將二人拘捕,Patton被捕時,正在駕駛該輛日產汽車。

Patton被捕後對調查員稱,在11月18日當天,只有他駕駛該輛日產汽車,他否認Carlos遇害當天身處案發現場,也否認對案件知情。

不過,警方在日產汽車中起回被偷走的手提電話,顏色和型號與Carlos出售的iPhone相同。

而在警方拘捕Fortune時,在其家中起回一枝點4口徑半自動手槍和多發子彈,子彈的大小與案發現場檢獲的彈殼吻合。

Fortune已承認犯案,並稱原本計劃搶走手提電話後逃走,沒想到演變成這樣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。