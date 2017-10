By

【KTSF林佩樺報導】

東灣兩間高中學校足球隊傳出性侵犯醜聞,警方逮捕了兩名男學生。

位於東灣Concord市的Carondelet女高中,有女學生向輔導員報稱,在9月底一場足球比賽結束後的一場派對中被人性侵犯。

Contra Consta縣警方將兩名涉案男學生逮捕,兩人都是足球員,其中有一人就讀位於Concord市的De La Salle高中,但他在此事件發生前,就已經被學校禁止打球。

這已經是今年內涉及De La Salle男校的第二起性騷擾,上一起也是足球隊員涉嫌強暴其他學校的女學生。

