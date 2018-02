By

【KTSF】

南加州洛杉磯一間初中週四早上發生槍擊案,有兩名學生中槍受傷,警方已拘捕一名懷疑涉案的女學生,據報涉案女學生年僅12歲。

事發於早上9時,地點在Salvador B. Castro初中,中槍的其中一名15歲男學生頭部中槍危歹,但情況穩定,另一名15歲女學生手腕中槍,沒有大礙。

案中還有3人受傷,年齡由11歲至30歲不等,全部屬皮外傷。

警方已起回涉案的手槍,並已拘捕一名黑髮女學生。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。