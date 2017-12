舊金山Fairmont酒店建兩層樓高薑餅屋迎聖誕（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

為了迎接聖誕的到臨,舊金山Fairmont酒店擺放了一間兩層樓高的巨型薑餅屋,讓民眾一同感受一下節日的氣氛。

從酒店的門口步入大堂,已經被色彩繽紛的巨型薑餅屋吸引目光,再走近一點就會嗅到,整個酒店大堂都散發著濃濃的薑餅味及糖果味。

今年的薑餅屋主題是聖誕老人的工作室,屋上放了有趣的聖誕裝飾品,例如雪鹿、聖誕禮物、雪地、火車模型,當然少不了有小朋友寄給聖誕老人的童真來信。

位於Mason街的Fairmont酒店,過去的9年,每年都會興建一間巨型薑餅屋,體積亦一年比一年大,今年這間兩層樓高的薑餅屋,有25英呎高,35英呎闊,????面空間有10呎半深,建造一個薑餅屋,用了超過10,250塊薑餅,3,300磅糖霜、1,650磅糖果。

除此之外,薑餅屋更多加了一項新的設置,工程師今年在薑餅屋裡面,興建了一個可以容納12人的房間,讓大家約好親朋戚友共聚晚宴,一起迎接聖誕節的來臨。

Fairmont酒店工程總監Richard Davis說:”在薑餅屋內興建這空間,是根據很多酒店餐廳食客的要求,因為他們可以穿過薑餅屋進入餐廳,所以食物部想出在薑餅屋內進餐,但因為原本不夠位置,所以工程師增建了一個空間。”

工程師一共花了772個小時搭建薑餅屋的骨架外形,而廚師同用了375小時,焗焙並砌上所有的薑餅。

這個富有聖誕色彩的標記,將一直展示至1月1日。

