舊金山Fairmont酒店建兩層樓高薑餅屋迎聖誕（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

為了迎接聖誕的到臨，舊金山Fairmont酒店擺放了一間兩層樓高的巨型薑餅屋，讓民眾一同感受一下節日的氣氛。

從酒店的門口步入大堂，已經被色彩繽紛的巨型薑餅屋吸引目光，再走近一點就會嗅到，整個酒店大堂都散發著濃濃的薑餅味及糖果味。

今年的薑餅屋主題是聖誕老人的工作室，屋上放了有趣的聖誕裝飾品，例如雪鹿、聖誕禮物、雪地、火車模型，當然少不了有小朋友寄給聖誕老人的童真來信。

位於Mason街的Fairmont酒店，過去的9年，每年都會興建一間巨型薑餅屋，體積亦一年比一年大，今年這間兩層樓高的薑餅屋，有25英呎高，35英呎闊，????面空間有10呎半深，建造一個薑餅屋，用了超過10,250塊薑餅，3,300磅糖霜、1,650磅糖果。

除此之外，薑餅屋更多加了一項新的設置，工程師今年在薑餅屋裡面，興建了一個可以容納12人的房間，讓大家約好親朋戚友共聚晚宴，一起迎接聖誕節的來臨。

Fairmont酒店工程總監Richard Davis說：”在薑餅屋內興建這空間，是根據很多酒店餐廳食客的要求，因為他們可以穿過薑餅屋進入餐廳，所以食物部想出在薑餅屋內進餐，但因為原本不夠位置，所以工程師增建了一個空間。”

工程師一共花了772個小時搭建薑餅屋的骨架外形，而廚師同用了375小時，焗焙並砌上所有的薑餅。

這個富有聖誕色彩的標記，將一直展示至1月1日。

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