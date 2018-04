By

舊金山Mission街同一路段上週五和週日分別發生利刀傷人案,導致兩名男子受重傷,有生命危險。

第一宗案件在上週五下午3時20分發生,地點在介乎17街及18街的Mission街2100號路段。

年齡介乎20至25歲的3名男子,被指追著一名男子到一座大廈,然後開始向他施襲,並用利刀刺向他。

3名男子犯案後乘車逃脫,26歲傷者已送院治療。

週日清晨6時13分,警方再接報,指Mission街2100號路段發生利刀傷人案。

警方指,有9名男子圍毆一名男子,再用利刀刺傷他後逃離現場。

57歲傷者已送院治療,警方尚未就上述案件拘捕任何人。

