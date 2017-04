By

【KTSF 劉開平報導】

上週五晚間,史丹福大學校園發生兩起性騷擾事件,警方正追緝涉案的白人男子。

首先在晚間10點半左右,一名女子於Escondido Road 600號路段行走時,被一名男性從背後襲擊,男子隨後步行逃走。

20分鐘後,另一名女子在同一條街800號路段慢跑時,也被人從背後襲擊。

史丹福大學警方形容,嫌犯為矮小禿頭白人男性,當時穿著深色運動衣,或是藍色外套及米色長褲。

有線索的民眾可致電史丹福公共安全部門,電話是(650) 329-2413。

更多新聞:

Palo Alto男子涉兩宗偷窺案 警發掃瞄追緝

涉藏大量兒童色情檔案 舊金山游泳教練被捕

男子涉Muni輕軌列車非禮女乘客 被警方拘捕

中半島日裔漢涉狎童兼露體被捕 疑有更多受害人

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。