By

【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊市週日晚發生兩宗搶劫案,警方尋求目擊者提供匪徒線索。

其中一宗發生在晚上7時半,男事主經過Le Conte大街2400號路段時,懷疑被兩名男匪徒從後嘗試搶走他的手機,不過不成功,匪徒打了事主幾拳後逃走,事主無大礙,兩名匪徒是20多歲的白人男子。

另一宗搶劫案發生在8時半,本案的男事主步經Hearst街2400號路段,被兩名男匪徒搶劫,其中一人強搶他的背包,另一人威脅他拿出銀包,聲稱自己有槍。

事主交出財物後,歹徒得手後逃走,本案的匪徒是一名肥胖的黑髮拉美裔男子,和一名6呎高的亞裔男子。

民眾如有線索,請致電(510) 981-5900通知警方。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。