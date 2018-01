特朗普稱要解決DACA 必須同時討論建邊界圍牆

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二與國會兩黨20名議員開會,討論包括DACA計劃在內的移民政策,特朗普強調,必須要興建邊界圍牆,移民問題才有望得到解決。

特朗普堅持,移民政策要分兩個階段來討論,首先在討論保護年輕時來美無證人士的DACA計劃時,必須要聯同贊成興建美墨邊界圍牆作為討論協議內容的一部份,然後在第二階段要全面檢討如何整頓移民系統。

眾議院共和黨人表示,他們快將動議解決邊境安全和DACA計劃,特朗普就表示,應該是一條充滿愛心的法案。

特朗普說:”肯定應該是一條充滿愛的法案,我們可以做得到,但也必須是一條法案,能保衛我們的邊境。”

特朗普去年終止DACA計劃,並且限令國會在3月前找出解決方法。

民主黨參議員Dick Durbin:”提到非法移民問題,也提到毒品等其他問題,我覺得有迫切性討論這問題,因為許多年輕人快將失去DACA保護,到3月5日為止,每天有成千人將失去DACA保護。”

保守派人士關注到特朗普提出的條件之一,就是要一起討論如何改革移民系統,這個過程對許多共和黨人來說等於是詛咒。

眾議院自由黨團極右派領袖Mark Meadows表示,他反對特朗普提出的兩個階段的綑綁式條件,認為歷史顯示,改革移民系統是無可能實現。

在會後,兩黨議員對於特朗普要求DACA修補案,必須附加興建邊界圍牆的事,意見分歧。

眾議院民主黨黨鞭Steny Hoyer表示,共和黨要求撥款180億元來興建圍牆是 “無底深潭”,因為不僅是建牆,而是還涉及其他高科技保安儀器,所以反對。

兩黨議員週三會繼續討論移民問題。

