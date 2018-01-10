特朗普稱要解決DACA 必須同時討論建邊界圍牆

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二與國會兩黨20名議員開會，討論包括DACA計劃在內的移民政策，特朗普強調，必須要興建邊界圍牆，移民問題才有望得到解決。

特朗普堅持，移民政策要分兩個階段來討論，首先在討論保護年輕時來美無證人士的DACA計劃時，必須要聯同贊成興建美墨邊界圍牆作為討論協議內容的一部份，然後在第二階段要全面檢討如何整頓移民系統。

眾議院共和黨人表示，他們快將動議解決邊境安全和DACA計劃，特朗普就表示，應該是一條充滿愛心的法案。

特朗普說：”肯定應該是一條充滿愛的法案，我們可以做得到，但也必須是一條法案，能保衛我們的邊境。”

特朗普去年終止DACA計劃，並且限令國會在3月前找出解決方法。

民主黨參議員Dick Durbin：”提到非法移民問題，也提到毒品等其他問題，我覺得有迫切性討論這問題，因為許多年輕人快將失去DACA保護，到3月5日為止，每天有成千人將失去DACA保護。”

保守派人士關注到特朗普提出的條件之一，就是要一起討論如何改革移民系統，這個過程對許多共和黨人來說等於是詛咒。

眾議院自由黨團極右派領袖Mark Meadows表示，他反對特朗普提出的兩個階段的綑綁式條件，認為歷史顯示，改革移民系統是無可能實現。

在會後，兩黨議員對於特朗普要求DACA修補案，必須附加興建邊界圍牆的事，意見分歧。

眾議院民主黨黨鞭Steny Hoyer表示，共和黨要求撥款180億元來興建圍牆是 “無底深潭”，因為不僅是建牆，而是還涉及其他高科技保安儀器，所以反對。

兩黨議員週三會繼續討論移民問題。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。