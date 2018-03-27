路州非裔漢被兩警槍殺 當局決定不起訴警員

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【KTSF 江良慧報導】

路易斯安納州Baton Rouge一名非洲裔男子，前年被兩名警察射殺，路州檢控部門週二宣布，不會對兩名警員提出刑事起訴。

路州司法部長Jeff Landry宣布，不會就2016年，Alton Sterling被槍殺事件起訴兩名Baton Rouge警員，Landry說這並非輕易的決定。

聯邦檢察官去年5月也有類似決定，並認為錄影片段未能證實或者否定，警員指Sterling正要拔槍的說法。

死者的姨母Veda Washington說：”你們看過錄影片段，但他們說沒看到不妥，我不明白。”

距離上次決定差不多一年後，家屬覺得還是未能討回公道。

死者家屬的代表律師Chris Stewart說：’外面的人越來越聰明，我們知道，若你不願意承擔，要你負責就要讓你丟掉工作。”

2016年7月，37歲有一個5歲大孩子的Sterling，在便利店外被警員開槍殺死，手機錄影片段顯示，他被兩名警員按在地上，之後才中槍。

死者姑母Sandra Sterling說：”所有說Alton是壞人，並且該被殺的人，你們該為此感到羞愧。”

當地警察局長表示，會在本週對兩名警員召開紀律聆訊，之後就會根據公共記錄法，公開本案所有資料，Sterling家人的律師表示，相信公眾看過一些未公開的片段後也會感到憤怒。

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