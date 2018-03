路州非裔漢被兩警槍殺 當局決定不起訴警員

By

【KTSF 江良慧報導】

路易斯安納州Baton Rouge一名非洲裔男子,前年被兩名警察射殺,路州檢控部門週二宣布,不會對兩名警員提出刑事起訴。

路州司法部長Jeff Landry宣布,不會就2016年,Alton Sterling被槍殺事件起訴兩名Baton Rouge警員,Landry說這並非輕易的決定。

聯邦檢察官去年5月也有類似決定,並認為錄影片段未能證實或者否定,警員指Sterling正要拔槍的說法。

死者的姨母Veda Washington說:”你們看過錄影片段,但他們說沒看到不妥,我不明白。”

距離上次決定差不多一年後,家屬覺得還是未能討回公道。

死者家屬的代表律師Chris Stewart說:’外面的人越來越聰明,我們知道,若你不願意承擔,要你負責就要讓你丟掉工作。”

2016年7月,37歲有一個5歲大孩子的Sterling,在便利店外被警員開槍殺死,手機錄影片段顯示,他被兩名警員按在地上,之後才中槍。

死者姑母Sandra Sterling說:”所有說Alton是壞人,並且該被殺的人,你們該為此感到羞愧。”

當地警察局長表示,會在本週對兩名警員召開紀律聆訊,之後就會根據公共記錄法,公開本案所有資料,Sterling家人的律師表示,相信公眾看過一些未公開的片段後也會感到憤怒。

