北灣山火訴訟添兩宗 再有災民告PG&E疏忽

【KTSF 游瑋珊報導】

針對北加州上月山火提告太平洋煤電(PG&E)的訴訟,這兩天再添兩宗,3戶家庭週四入稟,指PG&E存在嚴重疏忽。

週四早上提告的3戶都來自Mendocino縣Redwood Valley,他們指PG&E存在嚴重疏忽,未有妥善維護設備,令電線倒塌,引發這場焚毀5,700幢建築,造成43人死亡的大火。

原告律師Mary Alexander稱,這宗訴訟是源於PG&E未能保護公眾,置營利於安全和公眾之先。

這宗是第11宗類似訴訟,令循法律追究PG&E的災民增至逾百人,週三一對來自Santa Rosa市,在逃避山火時嚴重燒傷的夫婦也提告PG&E。

PG&E沒評論案件,只表示目前專注協助災區重建。

加州消防至今仍未正式公布山火成因。

