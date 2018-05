加州新法案鼓勵業主在房屋擴建姻親單位（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

有州議員提出法案,鼓勵業主在自己房屋擴建附屬單位/姻親單位,希望幫助解決房屋短缺問題。

這些附屬單位可以是從現有房屋內劃分出來,或額外加建單位,甚至好像Nube兩母子在後園興建一個獨立單位都可以。

82歲的Barbara Nube表示,很想跟兒子Dan Nube一家人一起住,但承受不了貴租,她的兒子Dan於是決定在自己柏克萊市家的後園擴建一個392平方呎的附屬單位。

不過Dan表示,最耗時間的步驟,是等待市府審批申請。

Dan說:”用了6個月等候審批,才可開始工程。”

州參議員Nancy Skinner和州眾議員丁右立分別提出法案,SB1469和AB2890,讓獨立屋業主可以簡化及更快申請擴建附屬住宅單位的程序,降低成本,同時透過立法,確保這些附屬單位符合防火和建築安全標準。

放寬擴建附屬單位的提案最初在今年1月由州參議員Bob Wieckowski提出,不過該議案就容許地方政府立法對房屋地皮的大小作出限制。

丁右立說:”Wieckowski的提案不禁止市府限制地皮的大小,所以在洛杉磯地區的Arcadia市,市府通過法例,容許擴建單位,但地皮必須至少1萬呎。”

Skinner說:”而我們立法的原因就是令地方市府不能弄出不必要的障礙,阻撓加建單位的審批。”

丁右立和Skinner又表示,他們的提案不會改變房屋本身的zoning土地用途,即是說獨立屋就算加建附屬單位,都不會變成多單位房屋。

