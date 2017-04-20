南灣一十字路口成電單車交通黑點 4天奪兩命

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【KTSF】

南灣Gilroy市一個十字路口4天內發生兩宗致命交通意外，兩名駕駛電單車的人士先後在同一地點遇上車禍死亡。

週三晚9時左右，在Gilroy市以東Llagas溪附近的Holsclaw路夾Leavesley路發生車禍，居住在Morgan Hill的一名17歲少年當時駕駛一輛2017年本田Accord汽車，在Holsclaw路一個停車標誌牌前停下，然後突然加速，衝向一輛哈利電單車，電單車撞上Accord汽車的左前方，電單車司機當場不治。

駕駛Accord的少年在車禍中受輕傷，拒絕送院治療，車內一名14歲男乘客沒有受傷。

當局估計車禍不涉醉酒或服藥後駕駛，目前仍在調查。

而在上週六下午5時25分左右，同一地點也發生致命車禍，駕駛電單車的53歲男司機Richard Martinez當時沿Leavesley路東行，一輛福特汽車則西行，駕駛福特汽車的22歲男子突然偏左，撞上電單車，Martinez送院後不治。

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