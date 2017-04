南灣一十字路口成電單車交通黑點 4天奪兩命

By

南灣Gilroy市一個十字路口4天內發生兩宗致命交通意外,兩名駕駛電單車的人士先後在同一地點遇上車禍死亡。

週三晚9時左右,在Gilroy市以東Llagas溪附近的Holsclaw路夾Leavesley路發生車禍,居住在Morgan Hill的一名17歲少年當時駕駛一輛2017年本田Accord汽車,在Holsclaw路一個停車標誌牌前停下,然後突然加速,衝向一輛哈利電單車,電單車撞上Accord汽車的左前方,電單車司機當場不治。

駕駛Accord的少年在車禍中受輕傷,拒絕送院治療,車內一名14歲男乘客沒有受傷。

當局估計車禍不涉醉酒或服藥後駕駛,目前仍在調查。

而在上週六下午5時25分左右,同一地點也發生致命車禍,駕駛電單車的53歲男司機Richard Martinez當時沿Leavesley路東行,一輛福特汽車則西行,駕駛福特汽車的22歲男子突然偏左,撞上電單車,Martinez送院後不治。

