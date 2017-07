再有兩議員表態反對 共和黨健保替代案暫擱置

By

【KTSF】

聯邦參議院共和黨人的健保替代案修訂版本因難產,而推遲原定在本週的表決,但有多兩名共和黨籍聯邦參議員表明不支持的立場,意味著該法案胎死腹中。

由於參議院共和黨大老麥凱恩做手術,割除左眼上方的血凝塊,要留在阿里桑那州休養,參議院共和黨領袖麥康尼根本不夠票,因此宣布延後全院表決健保替代案修訂版本。

到週一,有多兩名共和黨籍聯邦參議員表明不會投贊成票,加上已走失的兩票 ,健保案肯定不能過關。

這4名表明不支持法案的共和黨人是堪薩斯州的Jerry Moran、猶他州的Mike Lee、肯塔基州的Rand Paul,以及緬因州的Susan Collins。

在週末,美國醫療保險兩大有代表的組織,美國健保計劃AHIP 藍十字藍盾協會都反對該法案 ,認為根本行不通。

他們指出,在現行的法案版本下,涉及帶病投保的保費將上漲到沒人能負擔,而多個社會機構也針對替代案大砍Medicaid的經費,而發動民眾到國會大樓示威抗議/

共和黨人這個健保替代案極不受歡迎,民調顯示只有17%的受訪者支持。

