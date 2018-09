Muni列車兩中年漢強推青年下車 警方展開調查（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

兩個中年男人週四晚在舊金山Muni列車試圖將一名年青男子強逼推出車外,指他”開的音樂太大聲”,過程被人拍下,發佈上Twitter。

畫面見到其中一名中年男人用身子壓著事主,並鎖他喉,在旁的女士不斷叫他停手。

另一段片見到到兩人按下緊急開門掣,將該名事主強行推出車外,事主嘗試逃脫。

發佈影片的Anna Sterling指,該兩名中年男人是因為嫌事主開的音樂太大聲,而企圖將他推出車外。

事發在週四晚約9時,N-Judah線列車,Judah街夾34街附近。

警方表示,當晚收到很多人就此事報案,警員到場後跟事主及其中一名推人的男人談過,指雙方承認有動手,彼此不會互相控告。

Muni發言人表示,對事件感到不安,會與警方跟進事件,警方亦表示會翻查當晚的閉路電視,看案發前發生甚麼事,有更多線索的民眾,請同警方聯絡。

點擊此處觀看視頻

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。