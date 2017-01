By

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西市週四晚發生今年首宗兇殺案,3人中槍,其中兩人死亡。

警方表示,事發在週四晚約7時45分,位於Story Road夾Sunset Avenue附近的La Mejor Taqueria 墨西哥餐廳。

根據聖荷西水星報報導指,槍手走入該餐廳,向正在用餐的受害人開槍,3名受害人各中至少一槍,其中兩人當場死亡,第三人被送院,情況穩定,槍手事後坐車逃走。

調查仍然進行中,警方暫時未透露更多有關疑犯和受害人的資料。

聖荷西市去年一共發生47兇殺案,是25年來新高,這次的兇殺案是本年度首宗。

更多新聞:

東奧克蘭女嬰中槍 送院搶救傷勢穩定

Castro Valley 580公路出口槍擊案 警緝兩車

舊金山元旦日爆槍擊血案 兩男喪命

舊金山婦人凌晨開家門 被少年開槍擊中臉部

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。