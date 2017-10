By

東灣一個灣區捷運站(BART)週日發生利刀傷人事件,兩名男子需要送院治療。

事發於早上9時45分左右,據目擊證人稱,一名男子在Lafayette站月台走近一名20歲男乘客的身旁,試圖搶走他的背包,男乘客拒絕交出,男子接著掏出利刀。

當局暫未知接著發生何事,但男乘客頭部受輕傷,另外一名19歲青年則手部受傷,二人已送院治療,沒有生命危險。

暫時未知二人是否相識,或與持利刀的男子有何關係。

目擊證人稱還有一人受傷,但他在警方到達前已離開現場。

警方稱,傷人男子是白人,短金髮,蓬頭垢面,年約30至40歲,身穿綠色軍外套,黑背包,他犯案後拔足逃跑。

