舊金山華埠週四將會舉行兩場悼念李孟賢市長的活動。

中華總會館、中華總商會聯合僑界,將於華埠勝利堂舉行李孟賢市長追思會,地點是Stockton街827號勝利堂,時間是中午12點。

另外,亞太議會和社區住客聯會同日傍晚5點,在華埠花園角舉行李孟賢市長華埠燭光悼念晚會,主題是“草根英雄 名垂千古”。

