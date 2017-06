兩賊匪闖Great Mall偷走兩個愛馬士皮包 價值45,000元

By

【KTSF 林佩樺報導】

南灣Milpitas市Great Mall購物中心內的高檔百貨Neiman Marcus Last Call,週三被賊人偷走皮包中的精品,愛馬仕(Hermes)皮包。

消息說,兩名非洲裔歹徒打破玻璃櫃,取走裡面兩個價值45,000元的愛馬仕皮包。

有人看到他們開著一輛SUV,往880公路方向逃走,儘管Neiman Marcus專售Fendi、Prada等牌子高檔皮包,但是店裡頭並沒有保全人員,一名在購物中心員工說不驚訝,因為購物中心曾發生多次打砸搶劫。

灣區許多零售店在過去幾個月發生搶劫案,去年12月,一群賊匪駕駛SUV,直接撞進Palo Alto的蘋果門市部,20人在45秒內搶走店內價值數千元的商品。

還有16名俗稱的”彩紅女孩”專門闖進大型商店,抓了一堆商品就逃跑,持續了一年多終於去年秋天在舊金山落網。

至於被劫的Neiman Marcus Last Call在下午清理完畢,所有高檔的皮包都加上了金屬線。

