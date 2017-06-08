兩賊匪闖Great Mall偷走兩個愛馬士皮包 價值45,000元

2017年6月8日 上午8:00 By Leave a Comment

【KTSF 林佩樺報導】

南灣Milpitas市Great Mall購物中心內的高檔百貨Neiman Marcus Last Call，週三被賊人偷走皮包中的精品，愛馬仕（Hermes）皮包。

消息說，兩名非洲裔歹徒打破玻璃櫃，取走裡面兩個價值45,000元的愛馬仕皮包。

有人看到他們開著一輛SUV，往880公路方向逃走，儘管Neiman Marcus專售Fendi、Prada等牌子高檔皮包，但是店裡頭並沒有保全人員，一名在購物中心員工說不驚訝，因為購物中心曾發生多次打砸搶劫。

灣區許多零售店在過去幾個月發生搶劫案，去年12月，一群賊匪駕駛SUV，直接撞進Palo Alto的蘋果門市部，20人在45秒內搶走店內價值數千元的商品。

還有16名俗稱的”彩紅女孩”專門闖進大型商店，抓了一堆商品就逃跑，持續了一年多終於去年秋天在舊金山落網。

至於被劫的Neiman Marcus Last Call在下午清理完畢，所有高檔的皮包都加上了金屬線。

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