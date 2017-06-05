倫敦橋恐襲案兩兇徒身分公布 工黨領袖批文翠珊削警力

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英國倫敦橋恐襲案，當地警方公布3名兇徒其中兩人的身分，警方正調查兇徒發動襲擊前數天的去向，呼籲公眾提供消息協助調查。
其中一名兇徒是27歲男子Khuram Shazad Butt，他是在巴基斯坦出生的英國籍男子，另一人是Rachid Redouane，他也使用Elkhdar為姓氏，確實年齡仍在調查中，估計是30歲或25歲，自稱是摩洛哥或利比亞人，當局尚未公布第3名兇徒的資料。
當局目前仍扣押10名疑犯，他們是在東倫敦市的Barking社區被捕，已公開身分的兇徒正居於該社區。
週六晚在倫敦橋發生的恐襲，正值英國大選進入倒數階段之際，首相文翠珊在出任內政部長前，曾削減警員人數，工黨領袖Jeremy Corbyn週一重提此事並嚴加批評，他說他支持要求文翠珊下台的聲音，但最佳的方法是透過選舉迫她下台。
文翠珊上任英國首相後，英國在過去3個月遭受3次恐襲，她週一聲言，在恐襲高危之際，Corbyn並非維護英國安全的合適人選。
文翠珊說：”警方已獲更大權力取締恐怖分子，而這正是Corbyn一直反對授予的權力。”
極端組織伊斯蘭國已對恐襲承認責任，事件造成7人死亡，數十人受傷，目前仍有18人危殆。
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