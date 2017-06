倫敦橋恐襲案兩兇徒身分公布 工黨領袖批文翠珊削警力

By

英國倫敦橋恐襲案,當地警方公布3名兇徒其中兩人的身分,警方正調查兇徒發動襲擊前數天的去向,呼籲公眾提供消息協助調查。

其中一名兇徒是27歲男子Khuram Shazad Butt,他是在巴基斯坦出生的英國籍男子,另一人是Rachid Redouane,他也使用Elkhdar為姓氏,確實年齡仍在調查中,估計是30歲或25歲,自稱是摩洛哥或利比亞人,當局尚未公布第3名兇徒的資料。

當局目前仍扣押10名疑犯,他們是在東倫敦市的Barking社區被捕,已公開身分的兇徒正居於該社區。

週六晚在倫敦橋發生的恐襲,正值英國大選進入倒數階段之際,首相文翠珊在出任內政部長前,曾削減警員人數,工黨領袖Jeremy Corbyn週一重提此事並嚴加批評,他說他支持要求文翠珊下台的聲音,但最佳的方法是透過選舉迫她下台。

文翠珊上任英國首相後,英國在過去3個月遭受3次恐襲,她週一聲言,在恐襲高危之際,Corbyn並非維護英國安全的合適人選。

文翠珊說:”警方已獲更大權力取締恐怖分子,而這正是Corbyn一直反對授予的權力。”

極端組織伊斯蘭國已對恐襲承認責任,事件造成7人死亡,數十人受傷,目前仍有18人危殆。

