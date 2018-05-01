南北韓軍方分別拆除政治宣傳擴音器

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兩韓分別撤走在邊境向對方作政治宣傳的擴音器，美朝峰會最快本月舉行，特朗普總統表示，南北韓邊境的板門店是峰會的合適地點。美國傳媒引消息指，北韓領袖金正恩亦同意，但有美國官員仍然認為新加坡是較合適的選址，暫時未有最後決定。

美國有線新聞網絡引述消息指，北韓領袖金正恩亦同意在板門店與特朗普會談。報道指板門店日前舉行兩韓首腦會談，具備安排傳媒的經驗及設施，交通上亦方便金正恩。但有美國官員指，這樣的安排可能被視為過分遷就金正恩，認為在新加坡是較合適的地點。

特朗普表示有信心美朝峰會會成功，但重申若果北韓反口，他將會離開談判桌。南韓總統文在寅已要求聯合國派員視察北韓關閉核試驗場。

另外，南韓軍方根據《板門店宣言》，拆除在邊界逾40部用作政治宣傳廣播的擴音器，稍後會把它們移離邊界。

他們又呼籲民間團體克制，停止向北韓散發傳單。南韓《韓聯社》報道，北韓設置在北邊界的擴音器亦已經撤走。