聖荷西女司機疑醉駕釀車禍亡 少年無辜喪命

【KTSF 萬若全報導】
週日聖誕節凌晨，南灣聖荷西市發生一場死亡車禍，兩輛車對撞，兩人死亡。
根據警方紀錄，警方在聖誕節凌晨12點28分接報，在Capitol Expressway夾Snell Ave，一輛2012年的白色Chevy Malibu車內只有一名25歲的女駕駛，往Capitol Expressway西向行駛，不知甚麼原因，Malibu突然跨過分隔島，撞上對車道迎面駛來的2004年銀色Lexus。
Lexus車上有男駕駛及其妻在右座，14歲兒子在右後座。
加上肇事者4人全部送到醫院，結果Malibu的25歲女性駕駛及14歲的男孩重傷不治，男孩父母則沒有生命危險。
初步判斷死亡的25歲肇事者可能是酒醉駕車，這起車禍是聖荷西今年第47起死亡車禍，已經有50人死亡。
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