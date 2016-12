聖荷西女司機疑醉駕釀車禍亡 少年無辜喪命

By

【KTSF 萬若全報導】

週日聖誕節凌晨,南灣聖荷西市發生一場死亡車禍,兩輛車對撞,兩人死亡。

根據警方紀錄,警方在聖誕節凌晨12點28分接報,在Capitol Expressway夾Snell Ave,一輛2012年的白色Chevy Malibu車內只有一名25歲的女駕駛,往Capitol Expressway西向行駛,不知甚麼原因,Malibu突然跨過分隔島,撞上對車道迎面駛來的2004年銀色Lexus。

Lexus車上有男駕駛及其妻在右座,14歲兒子在右後座。

加上肇事者4人全部送到醫院,結果Malibu的25歲女性駕駛及14歲的男孩重傷不治,男孩父母則沒有生命危險。

初步判斷死亡的25歲肇事者可能是酒醉駕車,這起車禍是聖荷西今年第47起死亡車禍,已經有50人死亡。

更多新聞:

女路人San Bruno被車撞倒延醫不治 司機下落不明

涉在Millbrae市駕車撞死人後逃逸 亞裔婦自首

柏林聖誕市集攻擊案疑犯逃至米蘭 與警駁火後亡

SUV汽車Millbrae撞人後逃逸 男路人送院不治

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。